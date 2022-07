Doping, Palomino positivo al nandrolone: test a sorpresa nel ritiro dell'Atalanta

Josè Luis Palomino positivo al doping. Un positivo in Serie A prima ancora che cominci il campionato. Il difensore argentino dell'Atalanta ha infatti fallito un controllo a sorpresa di Nado Italia. Lo apprende l'ANSA in ambienti calcistici. Il Tribunale nazionale antidoping ha sospeso Palomino su istanza della Procura di Nado Italia.

Doping, sospeso Palomino

Il Tribunale Nazionale Antidoping, «in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta Josè Luis Palomino (Figc) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2. Il controllo è stato disposto da Nado Italia». «L'atleta è risultato positivo alla sostanza Clostebol Metabolita», rende noto Nado Italia.

Chi è Josè Luis Palomino

Josè Luis Palomino, 32 anni difensore argentino, gioca in Italia con l'Atalanta dal 2017. In serie A ha collezionato 155 presenze, tutte con la maglia nerazzurra, e segnato 6 gol. Alto 1.88, mancino, da ormai cinque anni è titolare della formazione allenata da Gian Piero Gasperini, utilizzato come terzo centrale di difesa a sinistra. Non ha mai esordito nella nazionale argentina.

L'ultima partita (con gol)

L'ultima apparizione di Palomino con l'Atalanta risale a tre giorni fa durante l'amichevole contro il Como vinta per 4-0. Il match si è disputato a porte chiuse al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Il difensore è anche andato a segno nel secondo tempo firmando il vantaggio.

#AtalantaComo | 1-0 | 66'



🧉 GOOOL DEL JEFEEEE! Imperioso stacco aereo di #Palomino sul cross di #Boga da calcio d'angolo e siamo in vantaggio!

🧉 PALOMINO SCORES! José nods @BogaJeremie's cross in and gives us the lead!#GoAtalantaGo ⚫🔵 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 23, 2022

Le voci di mercato

Negli ultimi giorni si erano sparse voci di un possibile addio di Palomino all'Atalanta. Su di lui un forte interessamento del Rennes dopo il mancato approdo di Kim Min-Jae, finito al Napoli, e qualche timido sondaggio del Napoli.