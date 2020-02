Il tecnico del Bologna Siniša Mihajlovic ha vinto il premio speciale per il settore tecnico. Lo ha annunciato a Coverciano nell'ambito della premiazione della panchina d'oro il capo del settore tecnico della Figc, Demetrio Albertini, che ha consegnato il riconoscimento a Riccardo Bigon, ds del Bologna: «Lui è tornato in ospedale per le prove virali - ha spiegato Bigon - voleva esserci ci teneva molto» Ultimo aggiornamento: 13:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA