L'ex calciatore brasilianode Assis Moreira ha lasciato il carcere di «Agrupación Especializada» in, ma dovrà continuare ad essere «agli» nel paese, come ha deciso il giudice Gustavo Amarilla., un ex giocatore del Milan, ​​tra le altre grandi società, ha trascorsoin prigione dopo aver tentato di entrare in Paraguay con passaporti presumibilmente falsi. L'ex calciatore, campione del mondo con il Brasile, rimarrà con suo fratello - anch'egli detenuto - sotto la sorveglianza della polizia nella capitale Asunción, secondo quanto riferito da Espn Brasile.Gli avvocati di Ronaldinho, che ha giocato anche don Psg, Milan e Flamengo, hanno spiegato che l'Hotel Palmaroga, situato nel centro storico della capitale paraguaiana, sarà il luogo degli arresti domiciliari per «Ronie» e suo fratello. Affinché il giudice accettasse gli «arresti domiciliari» richiesti da Ronaldinho, gli avvocati brasiliani hanno dovuto pagare un totale diattraverso un conto di. Questo pagamento è stato decisivo per le autorità a favore del brasiliano. In questo modo, il «Pallone d'oro» del 2005 lascia la prigione dopo più di un mese di permanenza. In quei 32 giorni, Ronaldinho ha celebrato il suo quarantesimo compleanno ed è diventato popolare nel centro penitenziario per le sue partite con il resto dei detenuti.