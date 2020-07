Parma-Bologna si giocherà regolarmente oggi alle 19,30. I tamponi rapidi effettuati in mattinata non hanno evidenziato altre positività dopo quella di ieri di un membro (non calciatore e asintomatico) del gruppo squadra.

« Tutto il gruppo squadra è risultato negativo - prosegue il comunicato -, compreso il membro in questione, che continuerà l’isolamento e per il quale sono in corso gli approfondimenti del caso. La squadra partirà dunque come da programma questo pomeriggio dal ritiro di Collecchio per recarsi allo Stadio Tardini e disputare la sfida contro il Bologna » .



Come previsto dal protocollo e in attesa di ulteriori approfondimenti, calciatori, staff e addetti continueranno a rimanere in isolamento, ma la gara in programma col Bologna dovrebbe svolgersi regolarmente come da programma. Ultimo aggiornamento: 16:12