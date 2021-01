Liverani non è più l'allenatore del Parma. Mancava solo l'annuncio ufficiale, ma già dalla serata di ieri la società aveva scelto per il cambio in panchina. E stamattina è arrivato il comunicato: «Il Parma Calcio 1913 comunica che Fabio Liverani è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Liverani e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera».

Poco dopo sono arrivate le parole del presidente Krause: «Questa mattina abbiamo informato Fabio Liverani che abbiamo deciso di separarci da lui come nostro allenatore. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a Fabio per il suo duro lavoro e la sua leadership. Questa stagione è difficile ma al Parma siamo combattenti. E andiamo avanti».

Adesso si attende il sostituto, ma anche lì la scelta sembra delineata. È pronto al ritorno Roberto D'Aversa, che aveva lasciato subito dopo la fine dello scorso campionato. Stamattina intorno alle 10 il presidente Krause è arrivato al centro sportivo di Collecchio per certificare il cambio.

