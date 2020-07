LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vigilia agitata in casa Parma prima della sfida contro ildi domani sera. Gli ultimi risultati non sono piaciuti ai tifosi e allo stesso, allenatore di una squadra che domani vuole ritrovare punti importanti. «Sicuramente non si può essere contenti del momento, anzi, bisogna essere incazzati per gli ultimi risultati» - ha esordito in conferenza stampa - «Tutti ci sentiamo un po’ demoralizzati in questo momento ma devo dar loro delle certezze e fare le cose con la fiducia, dunque farli ragionare più sulle cose positive che su quelle negative per le quali si è già ragionato abbastanza».«Se vogliamo fare bene contro il Napoli , dobbiamo mettere intensità, qualità, personalità» ha continuato. «Bisogna mettere tutto in campo senza commettere errori perché incontrando squadre così forti, anche il massimo potrebbe non bastare. La quarantena obbligata? Penso che siamo l’unica squadra a farla oggi, sull’aspetto mentale influisce ma non possiamo star lì a crearci degli alibi».