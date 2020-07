LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ai ragazzi non ho da rimproverare nulla, però stasera ci siamo ripresi una parte di quei punti lasciati per strada». Roberto D'Aversa festeggia la vittoria contro il Napoli e soprattutto la salvezza conquistata. «Mi auguro di recuperarne altri nelle prossime gare».Una Vittoria liberatoria per il Parma. «Siam partiti con un pari a Torino, una vittoria strameritata a Genova. Contro l'Inter vincevamo fino all'85', ma non sto qui a parlare di ciò che è successo» ha continuato. «A livello mentale abbiamo pagato qualcosina nel tempo, ma non ci siamo mai creati alibi tra infortuni o episodi favorevoli e sfavorevoli».