La Lazio compie 121 anni di storia, euforia ed entusiasmo non mancano per l’eventi, ma anche per la sfida di domani al Tardi col Parma. Una gara importante che potrebbe rilanciare la squadra in vista del derby di venerdì prossimo. “Abbiamo un po’ di ritardo, ma c’è tempo per recuperare. Con la Fiorentina non siamo stati belli come al solito, ma abbiamo vinto e siamo riusciti a portarla a casa contro una squadra di qualità. E’ stata una grande prova di carattere e di concentrazione”. L’allenatore sa bene che è un momento delicato della stagione, ma sa altrettanto bene che incombe il mercato e le voci su alcuni giocatori potrebbero creare distrazioni pericolose.

Il mercato, Caicedo e Parma. “Sappiamo che col mercato aperto la situazione per gli allenatori è strana. Ho visto bene Caicedo con la Fiorentina, dovrò valutarlo in vista di domani a Parma. Sicuramente sarà una gara difficile, è arrivato un tecnico che conosce l’ambiente, è molto bravo. Mi dispiace per Liverani, che è un amico, tornerà presto a lavorare, purtroppo il calcio è spietato”.

Ansia Luiz Felipe “Ha una problematica alla caviglia, ma lui è talmente generoso che vuole esserci sempre. Ci deve convivere con questo problema. Sto cercando di gestirlo per non rischiarlo”.

Pace fatta con Pereira. “Ci ho parlato subito dopo la Fiorentina, sono contento di lui. In questo momento in cui sono disponibili tutti gli attaccanti cerco di inserirlo quando posso. Non ci sono problemi con lui”.

Settimana decisiva. “Dobbiamo essere bravi a gestire tutte le partite. Ora attenzione e massima concentrazione sul Parma perché è una partita trappola, poi avremmo tutto il tempo per pensare al derby”.

Il ritorno di Lulic. “Tutti sanno quanto è importante Senad Lulic, è il nostro capitano. Negli scorsi quattro anni sarà mancato due volte. Siamo a buon punto per il suo rientro. Dentro e fuori dal campo si fa sentire nel modo giusto. Per quanto riguarda il mercato c’è un confronto continuo”.

Futuro e rinnovo. “Penso solo a domani, vorremmo regalare alla società e ai tifosi una vittoria contro il Parma. Spero che i nostri supporter possano tornare presto a sostenerci sugli spalti. E’ la cosa che più manca”

