«Quando si perde non si è mai felici, ma pensavamo di dover soffrire di più».prova a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il ko con gli azzurri all'esordio. «Ilè partito con gruppo completo, si conoscono e da anni lavorano insieme. Con un allenatore bravo e preparato come Gattuso . Le difficoltà c'erano ma la squadra mi è piaciuta soprattutto in avvio per le cose che ho chiesto. Fino al gol dici eravamo mossi bene, pur soffrendo qualcosa».«Dobbiamo gestire le energie e entrare in forma in alcuni ruoli chiave. Il campionato è appena iniziato e abbiamo incontrato un Napoli che lotterà per la Champions» ha dettoa Dazn. «Il mercato aperto crea ovviamente difficoltà, la proprietà è arrivata oggi e vogliamo allestire una rosa competitiva. Ora ci aspettano due gare in cui vogliamo fare punti».