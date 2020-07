LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una gara sicuramente particolare per Giuseppe Pezzella , il terzino delnapoletano di nascita che questa sera era atteso dall'ennesimo faccia a faccia contro la squadra della sua città. «Sentivo molto la partita stasera, lo ammetto, è stata una vittoria dal sapore diverso, ma sono soprattutto contento per la squadra e per la salvezza matematica raggiunta» ha confessato il difensore.Una vittoria liberatoria per il. «Venivamo da sette partite in cui non eravamo stati forse troppo bravi, ma non meritavamo le sconfitte arrivate» ha continuato il napoletano a Dazn. «È stata una vittoria della liberazione. A fine garaci ha ricordato tutti i sacrifici fatti per arrivare fino alla salvezza».