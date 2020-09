Tutto regolare al 'Tardinì per l'accesso del pubblico allo stadio. A pochi minuti dal via del match tra il Parma e il Napoli molti dei mille fortunati che hanno ricevuto l'invito per seguire la partita erano arrivati allo stadio con largo anticipo per aiutare le procedure di accesso all'impianto. Una macchina già rodata la settimana scorsa quando, sempre al Tardini, furono altri mille a poter accedere allo stadio per seguire il test amichevole con l'Empoli. Identiche le procedure: biglietti on line, distanziamento sugli spalti, misurazione della temperatura all'accesso con diversi filtraggi per evitare ogni tipo di assembramento. Unica differenza dal match con l'Empoli è che oggi allo stadio sono presenti mille persone invitate dal club fra gli sponsor, impossibile visti i tempi ristretti attivare la vendita dei biglietti nel rispetto delle norme anti-Covid e di sicurezza.



Ultimo aggiornamento: 14:13

