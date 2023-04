Parma-Pomigliano 2-2 con la doppietta di Martinez

Pareggio salvezza. Ci pensa l’attaccante guatemalteca Ana Lucia Martinez a regalare al Pomigliano un punto pesante con la sua doppietta (48’ e 92’). Distanze invariate in classifica, dove le ragazze di Nicola Romaniello conservano tre lunghezze di distacco dal Parma dell’ex Domenico Panico. Allo stadio Ennio Tardini finisce 2-2. Risultato importante per le pantere, perché colto in trasferta contro una diretta avversaria.

Si rivedono l’inglese Danielle Cox, la lituana Liucija Vaitukaityte, la svedese Marija Banusic e l’argentina Dalila Belen Ippolito. Quartetto che ha ben figurato con la maglia granata nel recente passato.

Primo tempo a reti inviolate. Succede tutto nella ripresa. Le campane si portano in vantaggio grazie alla fuga della giocatrice numero 20, che ci prova prima di sinistro e poi di destro.

Non si fa attendere la reazione delle ducali. Mia Corbin raccoglie l’assist di Ippolito. La progressione del numero 3 gialloblu si rivela efficace (78’). Le padrone di casa passano in vantaggio dieci minuti dopo con Michela Cambiaghi.

Spreca il Pomigliano con la slovena Lana Golob, che di testa non trova la porta. In pieno recupero ecco la rete preziosa di Martinez, che tramuta il suggerimento di Virginia Di Giammarino (nelle foto di Ferdinando Sodano).