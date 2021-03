La Roma esce sconfitta dal Tardini per il secondo anno consecutivo e proprio come nella gara della scorsa stagione, paga pesantemente

le fatiche di Europa League. I gialloblu sembrano andare al doppio della velocità in particolare i giovani Man e Mihaila.

Fonseca ritrova Dzeko e Ibanez dal primo minuto e decide per riportare Pellegrini in mediana accanto a Villar.

I primi minuti sembrano lasciar intendere che saranno i giallorossi ad avere in mano il pallino del gioco ma nonostante il possesso palla non riescono mai a rendersi veramente pericolosi.

Il primo contropiede dei padroni di casa è invece fatale per Pau Lopez: sulla destra dove Man è bravissimo a servire Mihaila a centro area.

L'attaccante non sbaglia e con l'interno sinistro segna il gol del vantaggio.

El Shaarawy prova a rispondere con un tiro al volo da fuori area ma il tentativo è troppo debole e centrale per spaventare Sepe.

Succede poco altro perchè la Roma tenta di trovare un varco ma il Parma riesce a chiudersi e a ripartire alla grande e così cominciano ad arrivare anche i cartellini gialli come quello a Bruno Peres che diffidato, salterà la gara contro il Napoli.

La ripresa si apre senza nessun cambio e ad andare vicino al raddoppio è proprio la squadra di D'Aversa, oggi in tribuna perché squalificato:

Pellè chiude lo scambio con Pezzella che da sinistra mette in mezzo per Man, Pau Lopez chiude lo specchio e respinge.

La reazione giallorossa arriva con Pedro che raccoglie una svirgolata in area di Peres: il tiro dello spagnolo porta però ad un nulla di fatto.

Subito dopo arriva la più grande occasione della gara per la squadra di Fonseca: Pezzella innesca involontariamente Dzeko, il centravanti si porta

a spasso la difesa e serve El Shaarawy. Il faraone rientra con il destro e prova ad infilzare Sepe: la palla viene deviata in corner.

Nel momento migliore dei giallorossi arriva però il gol del 2-0: il marcatore è Hernani che spiazza Pau Lopez dal dischetto, realizzando così un calcio di rigore per un fallo di Ibanez su Pellè.

Fonseca prova il triplo cambio ed inserisce anche Reynolds, regalando così il debutto al terzino americano.

Carles Perez, entrato al posto di Pedro, sembra molto intraprendente e prova anche in due occasioni a sorprendere Sepe. Ma non è giornata. Il risultato non viene mai messo in discussione e il Parma ogni volta che parte in contropiede sembra far paura.

La Roma scivola al quinto posto e per la prima volta lascia i tre punti ad una squadra di bassa classifica.

90' +4 Fine partita

90' + 2 - Spinazzola prova il cross per Dzeko: il colpo di testa del numero 9 è completamente fuori misura

89' - Quattro minuti di recupero. Ammonito Karamoh per perdita di tempo

86' - Il Parma è tutto dietro la linea del pallone, Dzeko prova ad abbassarsi e mettere in mezzo un pallone per Mayoral. Sepe blocca

81' - Doppio cambio per i gialloblu: Laurini per Conti e Karamoh per Mihaila

79': Fonseca inserisce Diawara per Villar e Mayoral per Dzeko

78' - Ancora pericoloso Mihaila che sembra imprendibile, il suo tiro viene bloccato da Pau Lopez

77' - Iniziativa personale di Carles Perez che parte da destra, si accentra e prova il sinistro: Sepe si allunga e mette in corner

72' - Ancora un cambio per il Parma: dentro Grassi fuori Hernani. Il brasiliano aveva appena avuto un duro confronto con Mancini

69' - Fallo tattico di Dzeko che blocca una ripartenza avversaria: l'attaccante viene ammonito

66' - Fallo su Carlos Perez. Ammonito Hernan

62' - Colpo di testa di Mancini. Palla alta sopra la traversa

60' - Il Parma risponde con Zirkzee al posto di Pellè

59' - Fonseca ne cambia tre: Kumbulla per Cristante, Carles Perez per Pedro e poi il debutto di Reynolds che prende il posto di Bruno Peres

57' - Parma di nuovo pericoloso in contropiede: Man dalla sinistra prova a servire Pellè a centro area, Ibanez riesce ad anticipare in scivolata

55' - Dal dischetto Hernani spiazza Pau Lopez e segna il raddoppio

53' - Calcio di rigore per il Parma: su lancio di Sepe, Ibanez sbaglia il tempo dell'anticipo, la palla finisce a Pellè che in area di rigore viene messo giù dallo stesso Ibanez. Piccinini assegna il penalty e ammonisce Pellegrini per proteste

51' - Occasionissima per la Roma: Pezzella sbaglia il retropassaggio e serve Dzeko che si porta a spasso tre uomini prima di scaricare su El Shaarawy: il faraone rientra con il destro ma il suo tiro deviato finisce per accarezzare il palo alla sinistra di Sepe

50' - Prova a reagire la Roma: Spinazzola se ne va sulla sinistra con un tunnel, il servizio e per Peres che svirgola: il pallone finisce a Pedro che però calcia troppo debolmente verso Sepe

48' - Parma vicino al raddoppio: Pellè lancia Pezzella sulla sinistra e serve Man nell'area piccola, Pau Lopez gli chiude lo specchio e riesce a respingere

46' - Inizia il secondo tempo. Nessuna sostituzione nelle due squadre

45' + 1 - Fine primo tempo

44' - Un minuto di recupero

41' - Fallo di Pellegrini a metà campo. Piccinini non estrae il cartellino

36' - Azione personale di El Shaarawy sulla sinistra, il tiro del faraone si perde sull'esterno della rete

34' - Il Parma di nuovo in avanti: Hernani mette in mezzo per Pellè che calcia sul fondo

31' - Ammonito Bruno Peres. Il brasiliano era diffidato e quindi salterà la gara contro il Napoli.

26' - Dzeko protegge palla ma Bani lo mette giù: calcio di punizione dal limite dell'area di rigore sinistro per la Roma. Il destro di Pellegrini supera la barriera ma Sepe respinge

24' - Tentativo da fuori area di El Shaarawy: l'ex Milan prova il tiro al volo ma la conclusione è troppo prevedibile e viene bloccata da Sepe

23' - Cartellino giallo per Osorio: il numero 24 del Parma autore di un fallo su Dzeko. Si tratta del primo cartellino della gara

20' - Bravissimo Dzeko ad interrompere un'azione gialloblu, il bosniaco innesca Spinazzola che riesce ad ottenere un corner

17' - La Roma prova a reagire ma il Parma è bravissimo a chiudersi e a ripartire: combinazione stretta sulla destra, tra Peres e Dzeko, i giallorossi ottengono un calcio d'angolo

9' - Parma in vantaggio: ottima azione che si sviluppa sulla destra dove Man serve Mihaila a centro area. L'attaccante è bravo a battere Pau Lopez con l'interno sinistro

4' - Spinazzola da sinistra serve Pellegrini sul dischetto. Il capitano calcia alto ma i giallorossi lamentano un contatto con Hernani. Per Piccinini non c'è nulla e anche il Var conferma la decisione

2' - Lancino di Mancini per Dzek, che in area di rigore, prova a calciare al volo di destro. Il centravanti però non riesce a concludere come vorrebbe e la palla termina tra le braccia di Sepe

1' - La Roma batte il calcio d'inizio

Dopo la bella vittoria in Europa League, la Roma riprende il cammino il campionato, continuando ad inseguire l'obiettivo della qualificazione in Champions. Nella trasferta di Parma, Fonseca ritrova Ibanez in difesa. L'ex Atalanta giocherà accanto a Mancini e Kumbulla. Arretramento a centrocampo per Pellegrini che giocherà in coppia con Villar. In attacco torna Dzeko dal 1'. Il bosniaco potrà contare sul supporto di El Shaarawy, il protagonista della serata contro lo Shakhtar e Pedro. Lo squalificato D'aversa invece, schierà un attacco con Pellè, Mihaila e il ventiduenne Man.

Parma-Roma, le foto del match al Tardini

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Conti, Bani, Osorio, Pezzella; Kurtic, Brugman, Hernani; Man, Pellè, Mihaila.

All: D' Aversa (squalificato, in panchina Tarozzi)

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Bruno Peres, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko

All: Fonseca

Ultimo aggiornamento: 17:09

