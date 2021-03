36' - Azione personale di El Shaarawy sulla sinistra, il tiro del faraone si perde sull'esterno della rete

34' - Il Parma di nuovo in avanti: Hernani mette in mezzo per Pellè che calcia sul fondo

31' - Ammonito Bruno Peres. Il brasiliano era diffidato e quindi salterà la gara contro il Napoli.

26' - Dzeko protegge palla ma Bani lo mette giù: calcio di punizione dal limite dell'area di rigore sinistro per la Roma. Il destro di Pellegrini supera la barriera ma Sepe respinge

24' - Tentativo da fuori area di El Shaarawy: l'ex Milan prova il tiro al volo ma la conclusione è troppo prevedibile e viene bloccata da Sepe

23' - Cartellino giallo per Osorio: il numero 24 del Parma autore di un fallo su Dzeko. Si tratta del primo cartellino della gara

20' - Bravissimo Dzeko ad interrompere un'azione gialloblu, il bosniaco innesca Spinazzola che riesce ad ottenere un corner

17' - La Roma prova a reagire ma il Parma è bravissimo a chiudersi e a ripartire: combinazione stretta sulla destra, tra Peres e Dzeko, i giallorossi ottengono un calcio d'angolo

9' - Parma in vantaggio: ottima azione che si sviluppa sulal sinistra dove Man serve Mihaila a centro area. L'attaccante è bravo a battere Pau Lopez con l'interno sinistro

4' - Spinazzola da sinistra serve Pellegrini sul dischetto. Il capitano calcia alto ma i giallorossi lamentano un contatto con Hernani. Per Piccinini non c'è nulla e anche il Var conferma la decisione

2' - Lancino di Mancini per Dzek, che in area di rigore, prova a calciare al volo di destro. Il centravanti però non riesce a concludere come vorrebbe e la palla termina tra le braccia di Sepe

1' - La Roma batte il calcio d'inizio

Dopo la bella vittoria in Europa League, la Roma riprende il cammino il campionato, continuando ad inseguire l'obiettivo della qualificazione in Champions. Nella trasferta di Parma, Fonseca ritrova Ibanez in difesa. L'ex Atalanta giocherà accanto a Mancini e Kumbulla. Arretramento a centrocampo per Pellegrini che giocherà in coppia con Villar. In attacco torna Dzeko dal 1'. Il bosniaco potrà contare sul supporto di El Shaarawy, il protagonista della serata contro lo Shakhtar e Pedro. Lo squalificato D'aversa invece, schierà un attacco con Pellè, Mihaila e il ventiduenne Man.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Conti, Bani, Osorio, Pezzella; Kurtic, Brugman, Hernani; Man, Pellè, Mihaila.

All: D' Aversa (squalificato, in panchina Tarozzi)

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Bruno Peres, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko

All: Fonseca

