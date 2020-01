Parma-Roma 0-0, diretta Formazioni, Kalinic in attacco. Siligardi-Cornelius per i gialloblù

Ultimo aggiornamento: 21:18

Parma e Roma scendo in campo al Tardini per gli ottavi di finale di Coppa Italia: chi vince va ad affrontare la Juventus oppure l'Udinese. I giallorossi hanno vinto la competizione ben 9 volte, l'ultima nella stagione 2007/2008 in finale sull'Inter, mentre i ducali tra il 1992 ed il 2002 hanno vinto 3 coppe Italia. Roma dentro da stasera, mentre gli emiliani hanno scaldato i motori regolando prima il Venezia col punteggio di 3-1 e poi il Frosinone per 2-1.(4-3-1-2): Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Giu. Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kurtic; Siligardi, Cornelius. All. D'Aversa(4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Lo. Pellegrini, Perotti; Kalinic. All. Fonseca