Parma e Sampdoria aprono il programma domenicale della 34esima giornata di Serie A con la sfida delle ore 17.15. I ducali vengono dalla sconfitta di Milano per mano dei rossoneri, da cui si sono visti rimontare il vantaggio iniziale di Kurtic; i blucerchiati, invece, grazie al preziosissimo 3-0 casalingo sul Cagliari sono saliti a quota 38 punti, mettendo ben 9 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Lecce, ipotecando di fatto la permanenza nel massimo campionato di calcio.

LE FORMAZIONI:

PARMA: (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho. All. D’Aversa.

SAMPDORIA: (4-4-2):Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; DePaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri.

Quella di San Siro subita per mano del Milan è la quinta sconfitta per gli emiliani nelle ultime 6 gare di campionato: l'unica mezza soddisfazione è il 2-2 interno col Bologna della 32esima giornata; continua il campionato da montagne russe dei blucerchiati, che a Marassi contro il Lecce hanno ottenuto la quarta vittoria nelle ultime 5: i ragazzi di Ranieri non pareggiano dalla 21esima giornata, 0-0 in casa col Sassuolo.

