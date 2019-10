SEGUI LA DIRETTA

Parma e Verona si sono affrontate in Emilia Romagna 7 volte nella storia della Serie A a girone unico, con 3 vittorie dei ducali, 1 degli scaligeri e 3 nulla di fatto; l'unico successo gialloblù risale alla parte finale del campionato 2000/2001, quando Oddo su rigore e Cossato regalarono i 3 punti agli ospiti dopo il momentaneo pareggio di Amoroso per gli emiliani.(4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella Giu.; Kucka, Brugman, Barillà; Gervinho, Kulusevski, Karamoh(3-5-2) Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic, Verre; Salcedo, StepinskiLa sfida del Tardini tra Parma e Verona dà il via alla 10a giornata di campionato, che si gioca in infrasettimanale tra questa sera e domani, per concludersi poi giovedì sera con il posticipo tra Milan e SPAL. Ottimo inizio di torneo per i ducali, che vengono dal 2-2 in casa dell'Inter e sono a ridosso delle prime posizioni di classifica con 13 punti, mentre gli scaligeri, che di punti ne hanno 9, devono farsi perdonare lo scivolone interno con il Sassuolo nell'anticipo di venerdì scorso.