Patias, «Successo fondamentale». San Giuseppe, domani il recupero

«Contro Monastir abbiamo ottenuto tre punti importantissimi, perché sapevamo delle difficoltà di questa partita, visto che eravamo ancora più in emergenza rispetto ad altre occasioni». Così Ale Patias accoglie il successo con cui il Real San Giuseppe ha tenuto a distanza le inseguitrici in chiave playoff.

Spettacolare il gol del 2-0, realizzato di testa praticamente dalla lunetta del calcio d'angolo, su lancio di Bellobuono. Sorride Patias e ammette: «Non so sinceramente come sia entrato quel pallone. Vado sempre su quei lanci e cerco di girarla al centro per qualche compagno. E così ho fatto anche questa volta. La vittoria ci permette di continuare a correre per i playoff ma ora ci aspetta un mese importante, con la Final Four di Coppa Italia e la finale di Coppa Divisione. Noi - conclude il bomber gialloblu - dobbiamo pensare partita per partita, provando a riprendere fiducia e ritmo, ma soprattutto a recuperare gli infortunati».

Sulla stessa lunghezza d'onda mister Scarpitti, alla vigilia del recupero di campionato in programma domani pomeriggio al PalaCoscioni contro i campioni d'Italia dell'Italservice Pesaro. «Sarà una gara delicata, perché loro sono tornati al completo e stanno dimostrando di essere una signora squadra che non è arrivata certo casualmente alle Final Four di Coppa Italia. Noi però siamo pronti, speriamo di recuperare qualcuno tra gli infortunati e ci giocheremo la partita al massimo».