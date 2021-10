Patrice Evra è stufo del Pallone d'Oro assegnato a Messi. Oggi commentatore tv per Amazon, l'ex giocatore della Juventus si sfoga e lo fa attraverso i microfoni di Espn: «Sono stufo di vedere consegnato il Pallone d'Oro sempre a Messi. Sono stanco. Quest'anno dovrebbe andare a Jorginho o Kantè». La lista dei candidati al Pallone d'Oro, quest'anno, ha fatto discutere molto i social. Chissà se i giudici accontenteranno Evra: «Sono stufo di vederlo consegnare a Messi. Come potranno giustificarlo quest'anno? Per la vittoria della Coppa America? E la stagione con il Barcellona?». Domande che presto avranno una risposta. Chissà se piacerà a Evra...