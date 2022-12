Pelè, le condizioni peggiorano. Ecco come sta l'ex calciatore del Brasile

Peggiorano le condizioni di salute Pelè. Un nuovo bollettino medico è stato diffuso oggi dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove la leggenda del calcio è ricoverato dallo scorso 29 novembre. L'ex calciatore, ora 82enne, ha bisogno di cure legate alla disfunzione renale e cardiaca, secondo quanto riportato da Folha de S. Paolo.

Pelè «non risponde più a chemio». Ricoverato in reparto cure palliative. Poi il post: «Mi sento forte»

Pelè, peggiorano le condizioni: come sta

"Ricoverato dal 29 novembre per una rivalutazione della terapia chemioterapica per tumore al colon e cura di un'infezione respiratoria, Pelè presenta una progressione della malattia onocologica e necessita di maggiori cure legate a disfunzioni renali e cardiache", si legge nel bollettino medico, firmato dai dottori che lo hanno in cura.