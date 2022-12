Pelè, come sta l'ex campione del mondo: il post su Instagram. «Siate tranquilli e ottimisti»

Pelè torna a farsi vivo sui social dopo le indiscrezioni trapelate ieri sul suo stato di salute. Il campione era stato ricoverato all'ospedale Albert Einsten di San Paolo e, secondo un bollettino di ieri, trasferito nel reparto di fine vita per ricevere cure palliative visto che non rispondeva più alla chemioterapia.

Pelè, gli aggiornamenti sulle sue condizioni

L'ex calciatore tre volte campione del mondo però ha pubblicato un bollettino medico dell'ospedale. «Amici miei, voglio che stiate tranquilli e ottimisti. Sono forte, con tanta speranza e continuo il trattamento come al solito», ha scritto su Instagram. «Edson Arantes do Nascimento è stato ricoverato all'ospedale Israelita Albert Einstein martedì scorso per una rivalutazione della terapia chemioterapica per il tumore del colon, identificato nel settembre 2021 - si legge - È ancora in cura e il suo stato di salute rimane stabile. Ha anche avuto un buona risposta alla cura delle infezioni respiratorie, senza mostrare alcun peggioramento delle condizioni di di salute nelle ultime 24 ore».

Il post su Instagram per rassicurare i tifosi

Seguono i ringraziamenti al team medico e di infermieri che lo stanno curando. «Ho molta fede in Dio e ogni messaggi e ogni messaggio di amore che ricevo da voi, e che provengono da tutto il mondo, mi mantengono pieno di energia. E mi fanno assistere alle partite del Brasile ai Mondiali!», scrive Pelè.