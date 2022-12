Pelé, l'ultimo post delle figlie: «Ti amiamo infinitamente. Tutto quello che siamo è grazie a te»

Kelly Cristina Nascimento, figlia di Pelé, ha annunciato su Twitter la morte del padre condividendo una foto che ritrae le mani del grande calciatore nel letto di ospedale insieme a quelle dei suoi cari a formare una raggiera. «Tutto quello che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente», ha scritto Kelly dall'ospedale Albert Einstein dove il padre era ricoverato da tempo.

L'ultimo messaggio alla famiglia

«Ama, ama e ama per sempre». Questo «il messaggio» di Pelé «che oggi diventa una eredità per le generazioni future». Lo ha scritto la famiglia della leggenda del calcio in comunicato diffuso su Twitter, Instagram e Facebook. Accompagnato da una foto in bianco e nero di Pelé sorridente, la nota recita: «l'ispirazione e l'amore hanno segnato il viaggio del re Pelé, che è morto oggi in pace. Nel suo viaggio, Edson ha incantato il mondo con il suo genio nello sport, ha fermato una guerra, ha svolto opere sociali in tutto il mondo e ha diffuso quella che più credeva essere la cura per tutti i nostri problemi: l'amore».