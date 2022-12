Alla fine degli anni Sessanta il presidente del Napoli era Roberto Fiore. Il popolo del San Paolo lo acclamava perché aveva preso Omar Sivori e José Altafini, un asso argentino e un altro brasiliano, ma lui voleva di più, come raccontò nella sua autobiografia. Voleva Pelé a Napoli. Si scrissero, non ci sarebbero stati problemi a soddisfare le eventuali richieste del Santos, o almeno così garantì il presidente. Ma la trattativa non decollò perché Pelé fece sapere attraverso un intermediario che non avrebbe lasciato il Santos. Lo avrebbe fatto anni dopo, quando arrivò la proposta dei Cosmos da New York.

Pelé è stato avversario del Napoli in due amichevoli al San Paolo nel 72 e in tre giocate tre anni prima negli Stati Uniti, tutte vinte dal Santos. Ai tempi della meravigliosa Seleçao, i tifosi del Napoli fecero un omaggio a un giovane brasiliano arrivato da Rio de Janeiro, poi rimasto a vivere qui. Una scritta su uno striscione e un coro: «Didì Vavà Pelé site a uallera e Cané». Non necessaria la traduzione. L'emozionato Canè, così come i più esperti connazionali Altafini e Sormani, posò con Pelé per una foto prima di quelle amichevoli che richiamarono al San Paolo migliaia di spettatori. La Perla Nera, dopo una delle due gare del 72 (due gol nella prima finita 3-2), fece i complimenti al suo marcatore, il centrocampista napoletano Montefusco: «È stato molto corretto».

Sul paragone Maradona-Pelé nessun dubbio da parte dei tifosi napoletani fin dal giorno dell'arrivo di Diego: Maradona è meglio e Pelé il refrain di una canzone scritta dal maestro Enrico Campassi quando il Pibe sbarcò a Napoli nell'84.