Pelè, vaccino per il Covid: «È un giorno indimenticabile»

«Oggi è un giorno indimenticabile: ho ricevuto il vaccino! La pandemia non è ancora finita. Dobbiamo mantenere la disciplina perché molte persone non si sono vaccinate». Con questo messaggio (e con una foto con il pollice in segno di ok), Pelé ha festeggiato il vaccino. L'ex campione brasiliano compirà 81 anni a ottobre e ha così potuto ricevere ieri il Brasile la sua dose. «Per favore, continuate a lavarvi le mani e restate a casa se possibile - continua l'ex attaccante. Quando uscite, non dimenticate la mascherina e mantenete il distanziamento sociale. Tutto questo passerà se riusciamo a pensare agli altri e ci aiutiamo a vicenda». Proprio nelle scorse ore Cristiano Ronaldo, con il gol nel finale contro lo Spezia, l'ha raggiunto nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi a quota 767 gol.

Ultimo aggiornamento: 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA