Lorenzo Pellegrini salterà l’ultima partita di campionato contro la Roma per una lieve lesione al flessore sinistro che lo terrà a riposo per i prossimi 15 giorni. Il centrocampista si aggregherà all’Italia di Mancini e giocherà i match amichevoli contro San Marino e Repubblica Ceca in preparazione all’Europeo che comincerà il prossimo 11 giugno.

Roma, paura Pellegrini: domani gli esami al flessore per una sospetta lesione

Europei che Zaniolo guarderà in tv perché ancora alle prese con la lesione al legamento crociato rimediata lo scorso 7 settembre: oggi si è sottoposto ad alcuni test alla clinica Villa Stuart propedeutici alla visita di controllo che sosterrà in Austria con il professor Fink, il chirurgo che lo ha operato. Intanto, i Friedkin hanno chiesto anche un ulteriore approfondimento al dottor Georg Ahlbaumer, il medico di fiducia di famiglia che opera nella “Klinik Gut” di St. Moritz. Lo stesso chirurgo che ha visitato Arek Milik la scorsa estate.