L'argentino Diego Perotti è a vicino all'addio alla Roma. Il fantasista sta per lasciare la capitale per andare a giocare in Turchia, al Fenerbahce. La trattativa è ormai ai dettagli e il giocatore ha accettato la nuova destinazione. Il club di Istanbul rileverà l'intero ingaggio dell'argentino mentre alla Roma non dovrebbe essere corrisposto alcun indennizzo per quanto riguarda il cartellino del giocatore. Ultimo aggiornamento: 16:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA