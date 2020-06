Diciamo sospeso. Petrachi, limitato ormai da qualche giorno da oggi è fuori. Non licenziato, sospeso. In attesa che venga sciolto il contenzioso sul contratto. Una storia che finisce male, dopo un anno scarso. Dopo che la Roma aveva dovuto girare al Toro due giovani della Primavera (Freddi Greco e Flavio Bucri.) per accaparrarsi il ds salentino. Ora il mercato è affidato a Franco Baldini, con la gestione quotidiana di Morgan De Sancris. La Roma così evita il licenziamento. Ma la storia continua.

Il comunicato

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">L’<a href="https://twitter.com/hashtag/ASRoma?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ASRoma</a> comunica che Gianluca Petrachi è stato sospeso dalle sue mansioni di Direttore Sportivo con effetto immediato. <br><br>L’allenatore e la squadra saranno guidati direttamente da Guido Fienga, CEO del Club. <a href="https://t.co/WS2VJL6xkz">pic.twitter.com/WS2VJL6xkz</a></p>— AS Roma (@OfficialASRoma) <a href="https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1273634468461412359?ref_src=twsrc%5Etfw">June 18, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

