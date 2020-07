Sarà Ghersini l'arbitro di Cagliari-Juventus, in campo domani sera alle 21.45, 18ma partita

del girone di ritorno in Serie A. Lazio-Brescia è stata affidata a Luca Massimi, direttore di gara di Termoli alla prima designazione assoluta in serie A, mentre Pasqua dirigerà Sampdoria-Milan, Piccinini è stato designato per Torino-Roma