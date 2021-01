Occhi lucidi, abbracci commossi e un discorso da brividi. È stato questo l’addio di Tiago Pinto al Benfica, il dirigente da oggi sarà il nuovo general manager della Roma, scelto direttamente dalla famiglia Friedkin dopo un accurato lavoro di selezione in tutta Europa.

Pinto ha terminato l’isolamento ieri e si è recato al centro sportivo del Benfica a Seixal per salutare staff e squadra e passare formalmente il testimone a Rui Costa, direttore sportivo del club: «Sembra proprio che questo momento sarebbe arrivato prima o poi - ha detto il dirigente negli spogliatoi del centro sportivo -. Ho dato tutto qui e ispirandomi alla frase di Kennedy non ho pensato a quello che il Benfica poteva dare a te ma a quello che io potevo dare al Benfica. Vi voglio lasciare dicendovi una cosa: questa è una famiglia, il problema di uno è il problema di tutti. E in una famiglia ci sono cose buone e meno buone.

Ma voglio ringraziare tutto lo staff tecnico e del club, tutti gli allenatori che mi sono stati vicini e hanno lavorato con me. Il ruolo del direttore generale è sempre vicino agli allenatori. Siete un gruppo fantastico, chi vi vede da fuori vede solo i risultati e i numeri, da dentro si vedono anche altre cose. Ci sono stati momenti difficili in questi anni ma li abbiamo vissuti insieme». Pinto dovrebbe partire per l’Italia domani perché si è messo alle spalle il Covid, ma dal Portogallo fanno sapere che è in attesa del tampone negativo per intraprendere il viaggio.

