Con il nuovo anno la Roma avrà un nuovo dirigente che si occuperà di gestire la squadra e gettare le basi del mercato confrontandosi direttamente con il tecnico Fonseca. Tiago Pinto per adesso è in isolamento a Lisbona almeno fino 31 dicembre dopo aver contratto il Covid-19, il dirigente non potrà assistere dal vivo nemmeno all’ultima patita dell’anno del Benfica contro il Portimonense (29 dicembre).

Dal primo gennaio 2021 partirà il contratto con la Roma e sono già diverse le questioni sul tavolo, a partire dai rinnovi: da quello di Pellegrini (cancellare la clausola e adeguamento del contratto), arrivando a Zaniolo (prolungamento e adeguamento), passando per Mkhitaryan (rinnovo per due stagioni) e lo stesso Fonseca (scadenza 30 giugno 2021, rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions). Tutti casi da approfondire, discutere e chiudere definitivamente a cui si aggiungerà anche il mercato: la Roma ha una falla sulla destra: Karsdorp è in ascesa, ma non potrà reggere tutta la stagione a livelli ottimali, mentre Santon e Peres non offrono garanzie.

Per questo i Friedkin hanno provato a contattare Bryan Reynold del Dallas, il club statunitense aveva accettato l’offerta di 7,5 milioni ma i costi troppo alti di intermediazione hanno frenato la trattativa portata avanti da Ryan Friedkin in persona. Sul taccuino anche Frimpong del Celtic e Omeragic dello Zurigo.

Sondato il terreno anche per El Shaarawy che andrebbe a sostituire Kluivert ceduto a ottobre al Lipsia, il “Faraone”, però, costa troppo per le casse giallorosse. Intanto, Mkhitaryan è stato nominato per la decima volta miglior calciatore armeno dell’anno, un riconoscimento celebrato anche dalla Fifa: «Essere nominato calciatore dell’anno del tuo paese per dieci volte è qualcosa che vedresti in un fumetto… E ora anche sul palmarès di Mkhitaryan! Congratulazioni al trequartista della Roma per un altro premio di ‘Miglior calciatore armeno’».

