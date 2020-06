Zlatan Ibrahimovic non sarà in panchina nel match contro la Roma, nel ritorno a San Siro del Milan. Lo ha annunciato il tecnico rossonero, Stefano Pioli. «Ha lavorato tanto, ha lavorato bene, ha fatto il primo allenamento, ma Ibra non è ancora pronto per giocare, non sarà della partita. Domani lavorerà e non sarà in panchina con noi». Se tutto va bene, il suo rientro viene posticipato al match contro la Spal. Come falso nueve è confermato Rebic: «Mi piacciono i giocatori che possono creare dubbi alle difese avversarie, una squadra forte è quella che sfrutta le caratteristiche dei suoi giocatori. Detto questo, Ante può fare bene sia da esterno, da centravanti sia da seconda punta, a Lecce ha giocato con un'intensità mentale e fisica importante, sta diventando un giocatore fondamentale».



Sul match con i giallorossi, Pioli ha aggiunto: «Sarà importante leggere le partite, domani giocheremo con un grande caldo, dovremo dosare le forze, dovremo essere aggressivi ma essere bravi anche quando c'è da palleggiare, come fatto a Lecce, contro un avversario che ha qualità ma ci può concedere anche spazio. Anche se in classifica siamo lontani, contro la Roma sarà uno scontro diretto». Infine, un pensiero su Donnarumma: «Non ho parlato con lui del futuro, ma è molto attaccato al Milan. Non lo vedo lontano dal Milan, prenderà la decisione giusta per se stesso». Ultimo aggiornamento: 15:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA