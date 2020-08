Pirlo, Fabio Capello avverte: «Ha idee di calcio molto avanzate, forse troppo»

Fabio Capello approva la scelta della Juventus di puntare su Andrea Pirlo, ma mette in guardia l'ex centrocampista da possibili errori alla prima esperienza in panchina. «Pirlo ha idee di calcio molto avanzate - ha detto Capello a Sky Sport - forse troppo, deve stare attento per non incorrere in possibili errori, deve valutare il materiale che ha in mano e in base alla sua esperienza agire». L'ex allenatore di Milan, Real Madrid, Roma e Juventus si esprime così in merito alla scelta del club bianconero di affidare la panchina ad Andrea Pirlo: «Una cosa che gioca a favore di Pirlo? La maggior parte degli allenatori che ha avuto successo era centrocampista».

