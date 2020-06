Andrea Pirlo è pronto a tornare alla Juventus nel ruolo di allenatore dell'Under 23, squadra che ha appena vinto la Coppa Italia di Serie C e sta per giocare i playoff per laserie B. L'indiscrezione, che circola da diverso tempo, potrebbe ora concretizzarsi dopo l'addio del campione del mondo a Germania 2006 alla squadra bianconera nel 2015. Pirlo ha preso nel 2018 il patentino per allenare ed è pronto a una avventura in panchina. Ultimo aggiornamento: 16:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA