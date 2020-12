Non c’è più tempo da perdere. Dopo il sesto pareggio in campionato su 12 partite, e con la possibilità che Juve-Napoli si debba recuperare (cancellando di fatto il 3-0 a tavolino per i bianconeri) Pirlo non può più permettersi passi falsi se vuole rimanere in scia al Milan capolista. Battere il Parma diventa un obbligo.

«L’Atalanta mi ha lasciato un po’ di rabbia perché abbiamo fatto una buona partita - spiega il tecnico juventino alla vigilia -, ma non abbiamo portato a casa i 3 punti. Fisicamente stiamo bene e l’abbiamo dimostrato. Il Parma ha cambiato sistema di gioco e sta facendo bene. Hanno cambiato modo di giocare con un allenatore nuovo, ottenendo risultati importanti su campi difficili. Loro si difenderanno e proveranno a ripartire, dobbiamo fare bene le coperture preventive in possesso. Liverani? Era un grandissimo giocatore, ragionava molto in campo e sta facendo molto bene in panchina».

Non è ancora la Juve che ha in mente Pirlo ma ci siamo vicini. «Stiamo progredendo in tutte le zone del campo, a volte facciamo meglio la fase difensiva altre quella offensiva ma stiamo crescendo in maniera complessiva. Ci troviamo meglio con giocatori dinamici, che aggrediscono gli spazi, lo stiamo facendo bene specie con i nostri interni di centrocampo. La squadra si sta compattando, abbiamo trovato i giusti automatismi, da quel punto di vista sono tranquillo. Si gioca dopo tre giorni e ci sarà da riprendere un po' di forze sia fisiche sia mentali».

