Andrea Pirlo avrebbe decisamente preferito non ricevere il suo secondo Tapiro d'oro. Non è bastata l'eliminazione di ieri della sua Juventus contro il Porto: oggi è arrivata la "beffa" di Striscia la Notizia, la seconda dopo quella di ottobre: «Durante la consegna dello scorso Tapiro mi avete chiesto se avrei mangiato il panettone - ha scherzato il tecnico bianconero - ora spero di mangiare pure la colomba…». Il riferimento è chiaro: l'uscita dalla Champions League lo mette in bilico, anche se Andrea Agnelli gli ha confermato la fiducia già ieri sera dopo il 2-2 contro la squadra di Conceiçao.

«Speriamo di poterci riprovare l'anno prossimo - continua il tecnico bianconero -. L'errore di Ronaldo in barriera? Non è solo quello: abbiamo commesso sbagli che nel nostro caso ci sono costati la qualificazione. Il voto a Ronaldo lo lascio dare ai giornalisti, per me è sempre 7, come il suo numero».

Ultimo aggiornamento: 17:27

