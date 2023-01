Pistoia-Napoli Futsal, azzurri in Toscana per il riscatto

Per il riscatto. Sarà questo lo spirito con il quale capitan Fernando Perugino e compagni intendono affrontare la prima giornata di ritorno. Il Napoli Futsal vuole subito rilanciarsi e archiviare in fretta la battuta d’arresto contro L84.

«E’ importante valutare gli errori commessi nel primo ko interno. E’ stata una giornata no», spiega in conferenza stampa Humberto Honorio. «Dobbiamo dare il massimo in difesa», suggerisce il brasiliano classe 1983 alla vigilia della sfida con il Pistoia al PalaCarrara.

«Abbiamo disputato un grande girone d’andata. Dobbiamo migliorare e fare ancora meglio, per arrivare al massimo della forma ai playoff», avverte l’universale azzurro, che predica «tranquillità. Non dobbiamo nasconderci». Domani pomeriggio (ore 16) «per continuare il nostro cammino. La strada è ancora lunga», afferma Honorio, che ritrova al suo fianco Cristian Borruto. «Un campione che ci darà una mano».

Il tecnico David Marìn dice la sua. «Dopo il passo falso con i piemontesi, dobbiamo ricomporre la difesa e ripartire dalla consueta solidità difensiva». L’entrenador spagnolo chiede ai suoi «una prova di maturità fuori casa, ovvero fare tre punti contro i toscani».

Chiaro l’obiettivo del nuovo anno. «Migliorare il 2022 con una squadra forte e una panchina lunga». Mancheranno due validi elementi nella trasferta in Toscana. «Squalificato Mateus, fermo Javier Adolfo Salas per un problema muscolare: assenze importanti ma non possiamo lamentarci di nulla. Borruto ci sarà», conclude Marìn.