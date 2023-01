Juventus, processo plusvalenze, la Procura chiede 9 punti di penalizzazione e l'inibizione di Agnelli e altri dirigenti

Richieste pesanti nei confronti della Juventus del Procuratore federale Chiné, nel corso dell’udienza della Corte Federale d’Appello sull’istanza di riapertura del caso plusvalenze. Nove punti di penalizzazione nel campionato in corso, una sanzione afflittiva per tenere i bianconeri fuori dall’Europa. A differenza della Juventus, invece, Chiné ha confermato le stesse richieste del primo processo sulle plusvalenze per tutte le altre società coinvolte: Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e Novara. Chinè ha inoltre chiesto l’inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini.