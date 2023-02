Plusvalenze Juve, Sandulli si autosospende dal collegio di garanzia

Piero Sandulli si tira fuori dal Collegio di Garanzia, l'organo che sarà chiamato a giudicare il ricorso della Juventus sulla sentenza della Corte di appello Figc, che l'ha penalizzata di 15 punti dopo aver riaperto - su richiesta della procura federale - il processo sportivo per le plusvalenze.

Il professore di diritto, già presidente della corte d'appello della federcalcio che giudicò i fatti di Calciopoli, si è infatti autosospeso dalla carica di vicepresidente della seconda sezione, quella che si occupa dei ricorsi riguardanti le sentenze del calcio; probabilmente non avrebbe comunque fatto parte del collegio giudicante perchè il ricorso Juve, per il quale c'è tempo fino all'1 marzo, potrebbe svolgersi a sezioni unite, e dunque con i soli presidenti. Ma il suo passo a lato arriva dopo l'intervista rilasciata a commento della sentenza Figc (Sandulli non era entrato nel merito, ma aveva in sostanza spiegato perchè la Juve era stata sanzionata e gli altri club no); dopo quelle parole, il Collegio si dissociò parlando di «dichiarazioni a titolo personale», e un passo a lato di Sandulli era stato auspicato anche a livello istituzionale.

Ora l'autosospensione per allontanare veleni e sospetti. Intanto il collegio difensivo della Juve è al lavoro per la preparazione del ricorso, e tutto lascia pensare che si prenderà tutto il tempo concesso, ovvero i 30 giorni dalla sentenza Figc.