Mauricio Pochettino conquista il suo primo trofeo alla guida del Psg. I parigini battono in finale il Marsiglia (2-1). La Supercoppa di Francia prende la strada di Parigi dopo l'ultimo atto giocato a Lens. Sono decisivi Mauro Icardi e Neymar: il primo sblocca il match al 39'; il secondo chiude la contesa realizzando un calcio di rigore al minuto 85. Ininfluente la rete di Payet nel finale.

IL SEGNO DELL'ARGENTINO

L'argentino decisivo non è l'allenatore che ha preso il posto di Tuchel. Ma l'attaccante ex Inter che da due partite consecutive trova la via delle rete dopo essersi messo alle spalle un lungo infortunio. Icardi si fa trovare pronto sull'assist di Di Maria: prima colpisce di testa, Mandanda si supera ma sulla respinta è semplice per Maurito segnare a porta vuota. È la rete che indirizza una partita a tratti noiosa e molto tattica. Che il centravanti potrebbe anche chiudere allo scadere del primo tempo, ma è fermato dalla traversa.

NEYMAR CI METTE LA FIRMA

Al rientro pure lui, sulla partita ci mette la firma anche il brasiliano, sceso in campo nel secondo tempo. Neymar ringrazia l'intervento del Var che manda l'arbitro al monitor per il fallo subito da Icardi. Poi è freddo a mettere in cassaforte la gara. Che viene riaperta per qualche minuto dal gol di Payet (89'). Ma nel recupero non succede più nulla e Pochettino può esultare. Alla prima finale piazza il colpo, aiutato anche da un'ottima prova di Florenzi in campo per tutti i 90'.

Ultimo aggiornamento: 23:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA