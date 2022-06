Protagonista in campo per oltre un'ora di gioco Matteo Politano, esterno dal doppio azzurro: quello del Napoli e quello della nazionale. Per l'ex Inter e Sassuolo una maglia da titolare nel primo match di Nations League per l'Italia di Mancini, finito 1-1 con la Germania. «Orgoglioso di indossare questa maglia. Sempre» ha scritto l'esterno del Napoli sui social dopo il match.