In tre giorni dall'infortunio di Nicolò Zaniolo, la Roma ha ingaggiato il suo sostituto. Si tratta di Matteo Politano, vecchia conoscenza giallorossa (ha cominciato la sua carriera calcistica nelle giovanili) rientrato nello scambio con Leonardo Spinazzola volato a Milano. Questa mattina alle 9.10 il centrocampista è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino sorridente per la sua nuova avventura nella Capitale dove verrà utilizzato da Fonseca sulla trequarti di destra. Giacca e pantaloni scuri, è stato accompagnato alla clinica Villa Stuart per le visite mediche e nel pomeriggio firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi sei mesi. L'operazione è stata formulata sulla base di un prestito con diritto di riscatto a luglio e valutazione di entrambi i calciatori di 27.5 milioni. Ultimo aggiornamento: 10:14