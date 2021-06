La prima partita del Gruppo E di Euro 2020 si disputa alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, e vede affrontarsi la Polonia e la Slovacchia. Il match si apre subito al 18', quando con un tocco sfortunato Szczesny deposita la palla nella sua stessa porta. La partita resta col punteggio invariato sino al secondo tempo, che proprio in apertura vede il polacco Linetty agganciare il pareggio. Al 62' un ingenuo fallo costa a Krychowiak il secondo giallo, e questo dà nuovo vigore agli slovacchi, che trovano il vantaggio con l'interista Skriniar al 69'. Negli ultimi 10 minuti sarà comunque forte la pressione dei biancorossi, che nonostante le numerose occasioni non riusciranno a trovare il pareggio. Vola al primo posto nel girone la Slovacchia, quindi, in attesa del match serale tra Spagna e Svezia.