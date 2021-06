SEGUI LA DIRETTA

La partita inaugurale del Gruppo E vedrà affrontarsi Polonia e Slovacchia alle ore 18 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, che verrà diretta dal fischietto romeno Ovidiu Hațegan. La partita sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football, quindi non sarà possibile vederla in chiaro.

Le formazioni ufficiali

POLONIA (4-3-3): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Linetty, Krychowiak, Klich; Jozwiak, Lewandowski, Zielinski. All. Paulo Sousa

SLOVACCHIA (4-4-2): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Haraslin, Kucka, Hromada, Mak; Duda, Hamsik All. Pavel Hapal