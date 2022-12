Pomigliano, 2022 da incorniciare: testa e cuore al 2023

Giovedì di allenamento. Scatta l’ultimo giorno di lavoro per capitan Gaia Apicella e compagne. La sconfitta di misura con l’Inter (1-2) è stata attenuata dai concomitanti insuccessi del Parma contro la Fiorentina al Tardini (0-4) con la doppietta dell’islandese Alexandra Johannsdottir, che ha aperto e chiuso l’incontro (38’ e 75’), del Sassuolo, superato dal Milan (0-1) all’Enzo Ricci, e dal Como, battuto con lo stesso punteggio dalla Sampdoria al Luigi Ferraris. La pausa natalizia serve a staccare la spina: si ritornerà in campo sabato 14 gennaio 2023. Le pantere ripartiranno con lo scontro diretto al Ferruccio Trabattoni.

Quartetto. Blucerchiate, neroverdi, lariane e granata appaiate a 10 punti. Le gialloblu chiudono la serie A, staccate di quattro lunghezze in classifica. Il 2022 è un anno da incorniciare per la compagine del presidente Raffaele Pipola, che ha ottenuto la salvezza nello scorso campionato all’ultima giornata nel duello fratricida con il Napoli femminile e punta a ripetersi per la seconda volta consecutiva.

«Le ragazze hanno sfoderato una grande prestazione contro l’Inter, squadra tecnicamente superiore», dichiara Carlo Sanchez. «C’è rammarico per la sconfitta immeritata, vista la prestazione generosa delle pantere», prosegue l’allenatore del Pomigliano. «Si riparte da qui, ancora più forti», assicura il coach partenopeo. Apicella e socie devono considerarsi «in prima fascia come mentalità», avverte convinto Sanchez, consapevole che «da gennaio 2023 inizia un campionato totalmente diverso».

Incombe il mercato. «Avremo la possibilità di apportare qualche modifica durante la sosta. Non ci faremo trovare impreparati», annuncia il tecnico. Non si escludono alcuni colpi per potenziare attacco e difesa. «Stiamo vivendo un sogno dall’inizio della stagione, come dicono le ragazze», ribadisce Sanchez. Obiettivo manifesto permanere nella massima categoria. «La società presieduta da Raffaele Pipola merita la conferma in serie A», osserva Sanchez, che ricorda per completezza di informazione. «Pomigliano è l’unica squadra che rappresenta il Sud Italia: è un grande orgoglio. Il club sta facendo degli investimenti onerosi e importanti», conclude Sanchez.