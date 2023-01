Pomigliano, ecco Asia Bragonzi per la salvezza

ln prestito dalla Juventus. Non abdica ai suoi sogni, anzi intende perseguirli e perfezionali. Da qui la decisione di cambiare aria e ripartire. Asia Bragonzi indosserà la maglia del Pomigliano. Dopo aver iniziato la stagione nel Sassuolo, l’attaccante di Crema classe 2001 ufficializza il passaggio all’ombra del Vesuvio.

L’accordo è stato trovato con il club presieduto da Raffaele Pipola. L’attaccante lombarda vestirà i colori granata per contribuire all’impresa salvezza. «Sono molto lusingata della fiducia che mi ha dato la società», dichiara la new entry, pronta a mettersi a disposizione delle pantere. Domenica 8 gennaio (ore 16) il derby con il Napoli femminile allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola per il passaggio del turno di Coppa Italia.

Con Rita Guarino (attuale tecnico dell’Inter) gioca in serie A: vince due campionati, una coppa nazionale e una Supercoppa italiana in bianconero. Nel 2020 matura un’esperienza al Verona e contribuisce alla salvezza delle scaligere. Viene eletta «European Golden Girl» come migliore calciatrice under 21. Passa all’Empoli ed è ancora salvezza con le toscane.

«Spero di poter contribuire con i miei gol alla salvezza del Pomigliano», auspica fiduciosa Bragonzi. «Ho trovato un gruppo unito che lavora per un unico obiettivo con passione e dedizione», conclude la 22enne giocatrice, pronta a far sognare l’ambiente.