Pomigliano-Inter 1-2: le pantere salutano il 2022 con un ko

Ciao 2022. Capitan Gaia Apicella e compagne salutano l’anno con un ko a Palma Campania. Vince l’Inter 2-1 con la doppietta della calciatrice malawiana Tabitha Chawinga, che supera Sara Cetinja al 53’ e al 76’. In entrambe le circostante la norvegese Anja Sønstevold fornisce l’assist necessario per archiviare la 12esima giornata di serie A. Si sveglia tardi il Pomigliano, che colpisce soltanto in pieno recupero con la guatemalteca Ana Lucia Martinez Maldonado (93’). Le nerazzurre di Rita Guarino riscattano la sconfitta con la Juventus, mentre alle granata di Carlo Sanchez sfuma il tris interno dopo i successi su Milan e Sampdoria.

Piove in maniera insistente. Regge il muro difensivo delle pantere per 45 minuti. Il portiere serbo vigila e si oppone due volte al 13’. Flaminia Simonetti spazia sull’intero fronte d’attacco, non pungono le transizioni veloci di Martinez. Ci prova l’olandese Stefanie Jamie Van der Gragt: finisce fuori il suo colpo di testa (27’). Rimedia il cartellino giallo Irene Santi in ritardo su Taty (33’). L’Inter tenta l’affondo. Simonetti scodella il pallone in area per la francese Ghoutia Karchouini: nulla di fatto.

Nella ripresa graffiano le lombarde. Ridisegna l’assetto tattico il tecnico napoletano, che lancia nella mischia Debora Novellino al posto di Alice Corelli. Fuori Virginia Di Giammarino, dentro Verena Amorim. Sostituzione anche per la formazione ospite, che richiama in panchina Santi e inserisce Mana Mihashi. Viene ammonita la calciatrice nipponica per un fallo su Zhanna Ferrario (68’). Infine il club presieduto da Raffaele Pipola si affida alle transalpine Hawa Sangarè e Iris Madeleine Rabot. Concessi cinque minuti di extratime, con gli ultimi 120 secondi di speranza per il Pomigliano. Tiene l’Inter, che gioca con il cronometro. Van der Gragt perde tempo e si prende il giallo. Finisce 1-2 per le nerazzurre. Angela Passeri saluta e abbraccia le sue ex compagne di squadra.