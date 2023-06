Pomigliano-Lazio, ultimo atto della stagione a Palma Campania

Battute finali. Domani pomeriggio a Palma Campania (ore 16.30) il return match tra Pomigliano e Lazio. In diretta su TimVision, le pantere puntano a chiudere definitivamente il discorso, forti del risultato dell’andata: 0-2 a Formello, doppietta siglata dall’attaccante guatemalteca Ana Lucia Martinez Maldonado.

Sfida secca. «Sarà una partita dalle mille emozioni», dice alla vigilia Federica Rizza. «Pomigliano e Lazio hanno grandi motivazioni, quindi ci sarà sicuramente da battagliare fino alla fine», assicura la ragazza di Lodi.

Attesa. «L’abbiamo preparata come le altre gare, con spensieratezza e divertimento, ma consapevoli della sua importanza», spiega il difensore numero 16.

Condizione. «Stiamo bene, ovviamente siamo a fine stagione, quindi c’è anche stanchezza, ma siamo cariche per questa finale», avverte la giocatrice classe 1997.

Ambiente. «Le sensazioni sono positive, vedo le mie compagne vogliose, anche lo staff ci sta motivando ed è pronto», afferma l’ex calciatrice della Sampdoria (con la quale ha già conquistato la salvezza), Milan e Inter.

Traguardo. «La partita di andata è stata importante, ma dobbiamo pensare come se stessimo ancora 0-0. Sarà fondamentale non dare nulla per scontato e non sottovalutare la voglia di vincere delle biancocelesti», conclude Rizza (nella foto di Ferdinando Sodano).