Pomigliano-Milan 2-2, le pantere in rimonta acciuffano il pari

Con le unghie e con i denti. Muovono la classifica di un passettino le ragazze di Roberto Carannante. Nella Festa dei lavoratori le pantere strappano un punto prezioso in ottica salvezza allo stadio Amerigo Liguori. Arriva il terzo pareggio consecutivo per capitan Gaia Apicella e compagne. Dopo il pari nel derby delle retrovie con il Napoli femminile allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola (1-1), sono seguiti il 2-2 esterno con la Sampdoria a La Sciorba e quello odierno con il Milan a Torre del Greco. Alla doppietta della polacca Malgorzata Mesjasz (5’ e 52’) hanno risposto l’argentina Marianela Szymanowski (73’) e la francese Iris Rabot (88’).

25esima giornata. Passano in vantaggio le rossonere, che però non riescono a centrare la settima vittoria consecutiva. Le lombarde devono rinviare l’appuntamento con il 100esimo successo societario. Si rende protagonista la calciatrice di Częstochowa, classe 1997. In area, il suo colpo di testa finisce sotto la traversa. Raccolto a dovere l’assist della spagnola Silvia Rubio: cross perfetto da calcio d'angolo. Si ripete nel secondo tempo la giocatrice numero 25. Altro colpo di testa ed esito analogo, stavolta a destra. Stessa dinamica: cross da corner e suggerimento propiziato da Valentina Cernoia.

Le padrone di casa si rimboccano le maniche e accorciano le distanze con l’argentina Marianela Szymanowski. Già in rete in Liguria contro le blucerchiate, l’attaccante sudamericana raccoglie l’assist di Violah Nambi. Per la gioia della console generale di Francia a Napoli, Lisa Moutoumalaya, la sua connazionale Iris Rabot firma il gol del pareggio con una prodezza dal limite. Ispirata a dovere dalla sua compagna Szymanowski, il tiro di destro della centrocampista transalpina classe 2000 fulmina l’olandese Selena Babb.

Domenica 5 maggio turno di riposo per le pantere, quando si disputerà il lunch match delle ore 12.30 tra Sampdoria e Napoli femminile. Sabato 11 maggio il club presieduto da Raffaele Pipola sfiderà il Como al Ferruccio Trabattoni, per chiudere definitivamente la poule salvezza con l’ultimo derby stagionale contro le azzurre di Biagio Seno, in programma sabato 18 maggio.