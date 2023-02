Pomigliano-Parma 0-0, a reti inviolate la sfida salvezza

A reti inviolate. La 16esima giornata di serie A tra Pomigliano e Parma finisce 0-0. Non ci sono vincitori nella sfida salvezza a Palma Campania, sede delle gare interne di capitan Gaia Apicella e compagne dopo l’ufficialità da parte della Figc. Recriminano però le pantere per un rigore solare non concesso nella ripresa. Tante occasioni nel corso del match, poca precisione in campo. E così le granata e le gialloblu si spartiscono la posta in palio e si devono accontentare di un punticino soltanto.

La sesta forza del campionato contro il fanalino di coda. In avvio si rendono subito pericolose la guatemalteca Ana Lucia Martinez (destro a giro da fuori) e Alice Corelli (conclusione dal limite). Ci provano anche Virginia Di Giammarino e Veronica Battelani: in entrambe le circostanze vigilia a dovere Alessia Capelletti. Sul finire del primo tempo da segnalare il colpo di testa della finlandese Nora Heroum con conseguente intervento della serba Sara Cetinja.

Nella ripresa Gerardo Alfano si affida alla coppia brasiliana Taty-Amorim, con Verena Dias che chiude troppo il suo diagonale. Si rivede anche la lituana Liucija Vaitukaityte, ex di turno. Mia Corbin crea scompiglio nell’area campana, ma tutto termina con un nulla di fatto. Angela Passeri si rende protagonista di un salvataggio sulla linea e Di Giammarino dal limite spara alto di destro (89’). Tre minuti di recupero e game over.