Pomigliano-Parma 4-1, le pantere battono l'ex Panico

Poker granata. Inizia nel migliore dei modi la poule salvezza per il Pomigliano. Nella sfida spareggio con il Parma dell’ex Domenico Panico sono le pantere a prevalere allo stadio comunale di Palma Campania. La rete della guatemalteca Ana Lucia Matinez (47’), la doppietta della brasiliana Taty Sena (65’ e 72’) e il sigillo finale di Alice Corelli (95’) stendono le emiliane, che pareggiano in pieno recupero del primo tempo con la spagnola Paloma Lazaro (49’).

Tre punti pesanti nel terzo confronto stagionale. Nei precedenti incontri successo esterno della compagine allenata dal duo Alfano-Sanchez al Tardini e pareggio interno nella regular season. Assente Angela Passeri, sostituita in difesa da Gaia Apicella, che ha affiancato la slovena Lana Golob. Veronica Battelani impiegata alle spalle della coppia d’attacco composta da Sena e Martinez. Indisponibili per le ducali la svedese Marjia Banusic e l’argentina Dalila Ippolito, entrambe ex di turno, e Valeria Pirone.

Il match si sblocca soltanto nel finale dei primi 45 minuti di gioco. Non mancano le azioni da gol. Dalla distanza Battelani impegna capitan Alessia Capelletti, che devia sulla traversa. Si avventa come un falco Martinez e il suo tap in vincente non lascia scampo alla retroguardia ospite. Pareggia subito dopo Paloma Lazaro.

Ad inizio ripresa l’infortunata Capelletti lascia il posto a Gloria Ciccioli. L’estremo difensore classe 2000 subisce il tiro al volo di Taty, che regala il nuovo vantaggio campano (2-1). Il Parma reagisce con la punizione velenosa della portoghese Gaspar Silva, che scheggia la traversa. E proprio la lusitana atterra Zhanna Ferrario, cagionando il rigore trasformato in maniera impeccabile da Taty: doppietta per il numero 10 carioca (3-1). Esulta infine Corelli con una conclusione all’incrocio dei pali (4-1). La giocatrice romana mostra (nelle foto di Ferdinando Sodano) una maglia originale (6 unico), ma rimedia il doppio cartellino giallo e viene espulsa.

Martina Fusini e socie si portano a tre lunghezze dal Sassuolo (20) e distanziano il Parma di Panico di quattro punti (13).